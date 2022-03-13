شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة» تُنفّذ 880 زيارة رقابية على المصانع بينها 187 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية جهود المتابعة والإشراف على المصانع في المملكة، منفّذة 880 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير الماضي؛ للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، أن الزيارات الميدانية المنفذة على مصانع منطقة مكة المكرمة بلغت 316 زيارة، فيما نُفّذت 279 زيارة على مصانع الرياض، و187 زيارة على مصانع المنطقة الشرقية، إضافة إلى 47 زيارة ميدانية لمصانع المدينة المنورة.

كما نفّذت الوزارة 20 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و14 زيارة ميدانية على مصانع منطقة عسير، و5 زيارات على المنشآت الصناعية في منطقة تبوك، إضافة إلى 3 زيارات على مصانع منطقة جازان، و3 زيارات ميدانية لمصانع الباحة، و3 زيارات ميدانية لمصانع منطقة الحدود الشمالية، ونفذت زيارتين ميدانيتين لمصانع منطقة الجوف، إلى جانب زيارة ميدانية واحدة لمصانع منطقة حائل.

وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية ستواصل القيام بزياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية، من خلال التزامها باللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس السعودية، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.