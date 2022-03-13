شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. ملتقى «سعودي أوروبي» يبحث الاستثمار في قطاع الإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بحث خيارات العمل والتعاون وإنشاء المشاريع وتبادل الخبرات

- استخدام ماسح تصوير مقطعي محوسب لكامل الجسم للحيوانات الكبيرة

تعرض سبع شركات من بلجيكا ولوكسمبورغ متخصصة في الصحة والفعاليات والخيول إمكاناتها الاستثمارية والفرص المتاحة مع المنظّمة الدولية للإبل ونادي الإبل عبر ملتقى يضم رجال أعمال سعوديين ومنسوبين من الغرف التجارية ومُلاّك إبل محليين الذي ينظمه نادي الإبل.

ويبحث الملتقى التجاري الأوربي السعودي للمستثمرين في قطاع الإبل الذي سينطلق غداً، خيارات العمل والتعاون وإنشاء المشاريع وتبادل الخبرات ضمن إطار البعثة الاقتصادية والتجارية الرسمية إلى المملكة العربية السعودية التي نظمتها مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن قطاع الإبل ينمو على نحوٍ سريع ويحقق معدّلات إقبال بالتزامن مع الأنظمة والتشريعات التي سنّها النادي في مجالات توثيق السلالات، وملكية الأسماء، وسلامة الأنواع، والبيطرة.

مشيراً إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حقق الرواج بمشاركة أكثر من ألفي مالك إبل ورفع من علميات البيع والشراء بحوالي 30 في المئة عن الأعوام السابقة ولبّى رغبات مُلاّك الإبل بالتنافس والفوز بالجوائز الضخمة البالغة 250 مليون ريال سنوياً.

وتتنوع أبواب الاستثمار بين التدريب والتسويق وبناء أكاديميات الهواة والتربية وتكوين السلالات الدولية. وستتاح لمجموعة من رجال الأعمال السعوديين الاطّلاع على مناخات الشراكات وتأسيس محاضن قائمة على المحتوى المحلّي في قطاع الإبل والاستزادة من الخبرات الأوربية في مجال تأسيس مراكز الخيول واقتصاد رياضة الفروسية.

وستقدّم الشركات الأوروبية خبراتها في تطوير الشبكات القائمة وخلق روابط جديدة بين أصحاب المصلحة وتكوين قناة يتم من خلالها تكثيف التسويق وتعزيز المهارات الخاصة، والحصول على الدعم في المراحل الرئيسة من البحث والتطوير إلى التسويق، على المستويين الوطني والدولي.

وسيقدّم التكتل الأوروبي جهازًا كاملاً للسماح باستخدام ماسح تصوير مقطعي محوسب لكامل الجسم للحيوانات الكبيرة، وخاصةً للخيول أو الإبل وهو جهاز كامل يعمل بشكل إلزامي مع ماسح التصوير المقطعي المحوسب وتقنية استخدام الخلايا الجذعية.

وفي مجال الطاقة الحيوية ستطرح دراسة واكتشاف وتصحيح الطاقة في الأنظمة الحية وتقديم الأفكار والشبكات والمهارات لتوجيه العملاء في العلامات التجارية، فيما يستعرض الجانب الأوروبي فيما يتعلق بمجال الترفيه نهجًا شاملاً من الإستراتيجية إلى إدارة الأحداث إلى العمليات والإنتاج.

ويهدف الملتقى إلى تطوير الشراكات بين القطاع الخاص البلجيكي والسعودي في النشاطات المختلفة المتعلقة بالإبل، بما ينعكس على تطوير القطاع.

[6:12 pm, 13/03/2022] محمد سمير اليوم الرقمي: