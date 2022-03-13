شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع عقود الزواج إلى 64 ألف عقد ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات تقديرية ارتفاع عدد عقود الزواج في مصر في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021، حيث سجلت نحو 64.6 ألف عقد، بينما كانت نحو 59.6 ألف عقد في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 5 آلاف عقد، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقدرت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020"، عدد عقود الزواج بنحو 876 ألف و15عقداُ عام 2020، مقـابل 927 ألف و844 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 213 ألف و950 حالة عام 2020 مقابل 225 ألف و929 حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪.

وطبقا للحضر والريف فقد بلغ عدد عقود الزواج في الحضر 357832 عقداً عام 2020 تمثل 40.8% من جملة العقود مقابل 384597 عقدا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7%، ‌وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 518183 عقداً عام 2020 تمثل 59.2٪ من جملة العقود مقابل 543247 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.

وطبقاً لفئات السن بالنسبة للزواج فقد سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 350646 عقداً تمثل 40.0%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4288 عقداً تمثل 0.5% من جملة العقود.