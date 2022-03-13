شكرا لقرائتكم خبر عن باسل الحينى: جاهزون لطرح 29‎ % من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياه فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫أكد باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن شركة مصر لتأمينات الحياة جاهزة لطرح 29‎ % منها فى البورصة، لافتا إلى أن "دورنا تجهيزها للطرح فى الوقت الذي تحدده الحكومة".

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين، بحضور عمر جودة رئيس شركة مصر للتامين وأحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياه، ومحمد جلال رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

وأضاف أن المجموعة تسعى بشكل كبير لتحقيق اقصي استفادة للمجموعة وللدولة فى الوقت نفسه من خلال تنويع الاستثمارات، والتكامل والتواجد فى مصاف الشركات الكبري، ولا سيما إنها مجموعة مملوكة للدولة بشكل كامل.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز، إن تأثير كوفيد 19 كان محدودا علي مصر لتأمينات الحياه، وتكلف ما بين 300 ألى 400 مليون جنيه تعويضات والشركة تعاملت معه ولم يؤثر على التسعير، وكان تأثيره محدودا أيضا على التأمين الطبي.

وأشار محمد جلال أن مصر للاصول العقارية تمتلك أصول تاريخية فى العديد من المناطق، في القاهرة الخديوية ووسط للبلد وغيرها، وبالفعل بدأنا نخطو خطوات جيدة؛ لمنافسة بقية الشركات، من خلال تطوير الممتلكات وتحديثها .

وقال عمر جودة إن كل شركات التأمين تدرس مخاطر الأوضاع القائمة، ولا سيما المتعلقة بالنقل البحرى وتأثر النقل البحرى بالأحدث ومدي انعكاسها على الشركات، لافتا إلى أن ملف التامين الرياضي توليه شركة مصر للتامين اهتماما كبيرا بجانب مختلف الانشطة وتزامنا مع ما تشهده الشركة من تطوير كبير فى مجال التحول الرقمى.