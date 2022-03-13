شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر القابضة للتأمين: استثمارات المجموعة تخطى الـ75 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، إن المجهود الذي بذل علي مدار الـ 3 سنوات الأخيرة نقل المجموعة نقلة كبيرة من خلال استراتيجة العمل فى القابضة وشركاتها التابعة، وهذا يظهر في نتائج الأعمال للشركات، وما حققته من استثمارات وأرباح، وزيادة حصة الدولة من نتائج الأعمال (أرباح، ضرائب، تأمينات) التى بلغت 4.5 مليار جنيه لأول مرة منذ نشأة الشركة القابضة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين، بحضور عمر جودة رئيس شركة مصر للتامين وأحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياه، ومحمد جلال رئيس شركة مصر لادارة الاصول العقارية .

أضاف الحينى إن المجموعة ارتفعت مساهمتها بشكل كبير، فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح للخزانة العامة الدولة، ‬وفى مجال الاستثمارات المالية، تبلغ لأول مرة فى تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه، مقابل مبلغ 61.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو قدره 23.8%.

وخلال المؤتمر وفى تقليد لأول مرة، تم تكريم اللواء محمد بسيونى رئيس شركة العبوات الدوائية حاليا، ومن قيادات القابضة للتأمين ومؤسسى شركة مصر لادارة الاصول العقارية .

أشار باسل الحينى، إلى أنه تم تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى كانت تدير نصف مليار جنيه فقط فى عام 2019 أصبحت حاليًا تدير 20 مليار جنيه، علاوة على انه جارى تأسيس أقوى تحالف فى السوق لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة) والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر.

وحول المشروعات الجديدة أشار إلى أنه تم التقدم بطلب للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبى، كما تم الحصول على موافقتها على تأسيس شركة تأجير تمويلى وتخصيم.