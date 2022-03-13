شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 13-3-2022.. عيار 18 يسجل 743 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 مارس 2022 استقرارا ملحوظا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية، وكذلك السوق المصري، ويستقر السعر عند نفس مستويات الإغلاق الأسبوعي للذهب عند 886 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في السوق المصري وكذلك تطورات السعر خلال أسبوع ووضع سعر الذهب في البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 مارس 2022

عيار 18 بـ 743 جنيها.

عيار 21 بـ 886 جنيها.

عيار 24 بـ 990 جنيها.

الجنيه الذهب 6928 جنيها.

وهبطت أسعار الذهب بختام تداولات الجمعة وهو آخر ساعات التداول في أسبوع الذهب، بنحو 0.5% ليغلق دون مستويات 2000 دولار للأونصة، حيث شهد المعدن الأصفر أسبوع متقلب، مع توقعات برفع أسعار الفائدة المحتملة من الفدرالي الأميركي، لكن المحللين حذروا من أن التصعيد في أوكرانيا قد يحفز المزيد من الطلب على الملاذ الآمن.

مستقبل أسعار الذهب

وقال بريان لان، الخبير في سوق المعادن، إن الذهب يتوطد الآن، مع احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الفدرالي الأميركي، مما يضيف بعض الضغط بينما ينتظر المستثمرون تطورات إضافية تحيط بأوكرانيا.

وأظهرت بيانات بنهاية هذا الأسبوع أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع خلال شهر فبراير، ليؤكد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في CMC Markets UK، في حين أن عائدات الشركات تتراجع في الوقت الحالي عن الذهب، والذي توقف لالتقاط الأنفاس، فإن التصعيد في أوكرانيا من شأنه أن يلقي بالعوامل الفنية "خارج النافذة".

اندفع المستثمرون إلى الأصول الآمنة مع تصاعد الأزمة الأوكرانية، مما عزز أسعار الذهب يوم الثلاثاء الماضي لتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها في أغسطس 2020، لكن الارتفاع تباطأ منذ ذلك الحين.

وارتفع سعر البلاديوم الفوري 0.9% إلى 2955.62 دولار للأوقية، وسجل المعدن رقمًا قياسيًا في وقت سابق هذا الأسبوع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا، أكبر منتج في العالم، مع قيام الغرب بتوقيع عدد كبير من العقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا.

وانخفضت الفضة بنسبة 0.2% إلى 25.82 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين 0.2% إلى 1070.65 دولار، لكنه سجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر.





أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع

شهدنا في أكثر من جلسة تداول على الذهب هذا الأسبوع قفزات كبيرة للذهب، لتصعد الأسعار لمستويات قياسية عند 900 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجًا في مصر، وذلك بعد أن قفزت أسعار الأونصة العالمية لمستويات 2070 دولار في بعض جلسات التداول، في وقت ازداد الطلب على المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وفرض مزيد من العقوبات على روسيا.