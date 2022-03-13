شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الإسكندرية يتفقد محطات المياه لمتابعة انتظام العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالأسكندرية، جولة ميدانية لتفقد محطات مياه الشرب، حيث زار محطة المنشية (1) بمنطقة محرم بك والتي تخدم منطقة غرب الإسكندرية وتعمل بطاقة إنتاجية 380 ألف متر مكعب/ يوم، لمتابعة أعمال الصيانة والتشغيل، وكذلك معمل المحطة وإطمئن إلى جودة المياه المنتجة.

وزار جابر محطة المنشية ( 2 ) بالطريق الدائري بقرية أبيس العاشرة والتي تخدم أحياء العامرية وبرج العرب وجزء من محافظة البحيرة وتعمل بطاقة إنتاجية 240 الف متر مكعب/ يوم تابع جاهزية المروقات والمرشحات وعنبر الطلبات.

كما تفقد محطه فرن الجراية بكرموز والتي تخدم أجزاء من غرب الإسكندرية وتعمل بطاقة إنتاجية 50 ألف متر مكعب/ يوم وتابع خط سير العمل بها و بالمعمل، ومنها إلى محطة النزهة بمنطقة المطار والتى تغطى التوسع السكاني بمنطقة سموحه وتعمل بطاقه إنتاجية 200 الف متر مكعب/ يوم تابع.

وقام رئيس مياه الشرب بالإسكندرية، بالمرور على كل من (رافع المكس - رافع الدخيله - رافع الكيلو 26 الساحلي - رافع الكيلو 21) وتابع فيها أعمال الصيانه وغسيل الخزانات والتأكد من سلامة الطلمبات، وتوجه إلى فروع النزهة بالطريق الدائري بأبيس وفرعي العجمي والساحل بمنطقه البيطاش بالعجمي وفرع اكتوبر بمنطقه أكتوبر.