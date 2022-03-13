شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: تراجع مستمر في الأسعار واستجابة تدريجية لإجراءات ضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع اليوم، وأوضح العربى أن الأسواق استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للسيطرة على الارتفاعات فى أسعار العديد من السلع، حيث شهدت أسواق الجملة اليوم انخفاضا كبيرا فى أسعار الخضر والفاكهة الطازجة صباح اليوم.

وأشاد العربى بالقرارات الحكومية لضمان عدم وجود أى ارتفاع فى الأسعار واحتواء تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية تسهم بشكل سريع ومباشر فى تراجع الأسعار فى الأسواق المحلية، كما أشاد بالدور الهام الذى تلعبه الغرف التجارية بالمحافظات من مراقبة يومية لحركة الأسعار ومعدلات سحب السلع للتأكد من عدم وجود أى نقص فى كافة السلع وما قررته تلك الغرف من إطلاق حملات متنقلة استعدادا لبداية شهر رمضان المكرم بتوفير كافة السلع لكافة النقاط النائية بمختلف المحافظات .

وأشار العربى إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التى تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التى قد تؤثر على الأسواق المحلية، كما تراقب المتغيرات التى تشهدها كافة المحافظات على مستوى الجمهورية و ما تعده الغرف التجارية بالمحافظات و تقارير الجهات الحكومية و الاحصائية التى تراقب متغيرات الأسعار فى كافة الأسواق .

وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة اليوم عن تراجع أسعار الخضروات والفاكهة عن الأسبوع الماضى بنسب تتراوح بين 15 إلى 40 % فى السوق المصرى، حيث يسجل البرتقال البلدى 2 إلى 3.5 جنيه مقارنة ب 7 جنيهات خلال الأسبوع الماضى والبرتقال السكرى 2 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه مقارنة ب 8 جنيهات خلال الأسبوع الماضى، واليوسفى 2.5 إلى 6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 19 إلى 23 جنيها مقارنة ب 25 إلى 30 خلال الأسبوع الماضى .

وسجل سعر التفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيها والبلح السيوى 20 إلى 25 جنيها والبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات والبلح الشامى 6 إلى 18 جنيها والبلح البريمى 24 جنيها وبلح عينات 13 إلى 23 جنيها والبلح البان 13 إلى 23 جنيها .

الجوافة تسجل 4 إلى 8 جنيهات متراجعة عن الأسعار التى سجلتها الأسبوع الماضى والتى تراوحت بين 9 إلى 12 جنيها والفراولة 7 إلى 9 جنيهات بدلا من 13 جنيها والكانتلوب 4 إلى 8 جنيهات وتراجع سعر كيلو الموز البلدى لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات عن 9 إلى 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي

وحول اسعار الخضروات تراجع سعر الطماطم اليوم ويتراوح بين 2.25 و4.25 جنيه , والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات , البصل بين 2.5 و2.75 جنيه بزيادة جنيه , الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه , الفاصوليا بين 15و25 جنيها الباذنجان البلدى بين 2.5 جنيه و4 جنيهات بتراجع 4 جنيهات الفلفل الرومى البلدى بين 6 جنيهات و8.5 جنيه بتراجع 50 قرشا. الفلفل الحامى البلدى بين 7 جنيهات و11 بتراجع 3 جنيهات. الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه. الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات بزيادة 50 قرشا. الخيار البلدى بين 3 و4 جنيهات بتراجع جنيه.

وحول اسعار الأسماك والمأكولات البحرية يتراوح سعر كيلو السمك البلطى، خلال تعاملات اليوم الأحد، فى سوق الجملة بالعبور، بين 26 و29 جنيها , ويتراوح سعر كيلو البورى 45 و60 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 90 و180 جنيها للحجم الصغير والمتوسط بينما تراوح سعر الجمبرى الوسط إلى الى الكبير بين 200 إلى 350 حسب الحجم .

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسى 5 جنيهات، ويتراوح بين 30 و65 جنيها وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ويتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطى بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكالمارى بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وأكّد تقرير شعبة المواد الغذائية على توافر كافة السلع بالأسواق وأن الأسعار تستجيب بشكل تدريجى للإجراءات التى اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية و سلاسل الامداد بضخ كميات اضافية من كافة السلع لتوفير الاتاحة اللازمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار .

وكانت الحكومة قد عقدت العديد من اللقاءات باتحاد الغرف التجارية وشعبها التجارية المختلفة لكافة القطاعات السلعية والمنتجين وسلاسل الإمداد التجارية للتأكد من توفير كافة السلع و التنسيق كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك بمجموعة من المبادرات و التخفيضات على اسعار اللحوم و الدواجن و مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية خاصة لما ما يواكب الشهر الكريم من ارتفاع فى حجم الطلب المحلى على كافة السلع.