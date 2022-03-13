شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة استبدال مفصل ركبة نوعية بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر تعيد الحركة لـ"سبيعيني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت عملية استبدال مفصل ركبة معقدة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، القدرة على الحركة لمواطن "سبعيني"، عاني من حالة احتكاك متأخرة، يصاحبها تآكل حاد وتفتت لعظمتي مفصل الركبة، مع فقدان التوازن في حركة رأس الركبة "عظمة الصابونة"، بالإضافة إلى ارتخاء شديد في الأربطة الجانبية وتقوس وميلان حاد في الركبة اليسرى إلى الداخل .

وكان المريض قد جاء إلى المستشفى على كرسي متحرك، وهو يشتكي من حزمة كبيرة من الأعراض كالآلام المتزايدة والتورم وتغير شكل مفصل الركبة، بالإضافة إلى ضعف الحركة وصعوبتها، مع عدم الثبات عند محاولة تحمل الوزن، ورجح الفحص السريري المبدئي وجود احتكاك حاد في المفاصل ، وهذا ما أكدته الفحوصات الدقيقة التي خضع لها لاحقاً، وبينت النتائج كذلك وجود تآكل وتفتت حاد في عظمتى المفصل، وارتخاء شديد في أربطة الركبة الجانبية وميلان حاد في استقامة الطرف السفلي الأيسر، وخلل في حركة عظمة رأس الركبة.

وقام الفريق الطبي بدراسة الحالة بدقة على ضوء نتائج الفحوصات، بحثاً عن تدخل طبي يناسب الحالة، وخلص إلى أن هناك إمكانية لإجراء عملية لاستبدال مفصل الركبة، بآخر صناعي يتناسب مع معطيات التشخيص الطبي للحالة، وبعد اتخاذ الترتيبات والتحضيرات اللازمة أجريت له عملية تم فيها استبدال مفصل الركبة اليسرى باستخدام مفصل صناعي خاص بهذه الحالات والاستعانة بأحدث الاجهزة الطبية لتعويض تفتت العظم وارتخاء الأربطة، وقد استغرقت العملية ساعتان.

ووصف د. وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى العملية بالمعقدة، وأضاف أن المريض حاول إجراء العملية في أكثر من مستشفى لكن الأطباء رفضوا ذلك لإرتفاع احتمالات الفشل بسبب تردي حالة المفصل وتآكل وتفتت عظامه، واستطاع الفريق الطبي بمستشفى د. سليمان الحبيب التعامل مع الحالة بكفاءة عالية، ونجح في إعادة القدرة على الحركة للمريض وتخليصه من كافة الأعراض الحادة التي قادته إلى المستشفى، حيث استطاع المشي بعد العملية بساعات قليلة، ثم غادر المستشفى بعد 3 أيام، وعاد للمتابعة مع الطبيب المعالج بعد شهرين من العملية، سيراً على قدميه بصورة طبيعية وبلا معينات.