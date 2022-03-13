شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 20 جنيها خلال تداولات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر على مدار تعاملات الأسبوع ارتفاع 20 جنيها، حيث صعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 866 جنيها للجرام مستهل تعاملات الأسبوع إلى 886 جنيها للجرام وهو سعر الإغلاق الأسبوعي، حيث كانت أونصة الذهب تسجل سعر 1970 دولار وارتفعت في أكثر من مرة على مدار الأسبوع لكن السعر الذي استقرت عليه الأسعار بنهاية التداولات 1987 دولار.

أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع

شهدنا في أكثر من جلسة تداول على الذهب هذا الأسبوع قفزات كبيرة للذهب، لتصعد الأسعار لمستويات قياسية عند 900 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجًا في مصر، وذلك بعد أن قفزت أسعار الأونصة العالمية لمستويات 2070 دولار في بعض جلسات التداول، في وقت ازداد الطلب على المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

الذهب يتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية

لعل الحدث الأبرز الآن والذي يؤثر بالسلب على الأسواق والبورصات وأسعار الأسهم والعملات والذهب هو الحرب الروسية الأوكرانية، إذ ازداد الطلب على الملاذات الأمنة وعلى رأسها الذهب لمستويات كبيرة، لكن الذهب كان أكبر المستفيدين مسجلاً قفزات سعرية واضحة، لكن الأسعار أخذت طريقها للتراجع مع امتصاص صدمة القرار الأمريكي بحظر استيراد النفط والغاز الروسي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد يسجل استقرار ملحوظ بسبب الأجازة الأسبوعية للأسواق وتوقف التداول على المعدن النفيس في البورصة العالمية، ومن ثم استقرار الأسعار في السوق المصري، لكن قد تتحرك الأسعار يوم الأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة في بعض الحالات منها حدوث تغير في سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية أو حدوث زيادة في الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 بـ 743 جنيها.

عيار 21 بـ 886 جنيها.

عيار 24 بـ 990 جنيها.

الجنيه الذهب 6928 جنيها.