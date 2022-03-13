شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: 165 جهة إنتاجية تشارك فى المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن بدء فعاليات المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية منتصف شهر مارس الجاري، حيث ستحظى المسابقة فى دورتها الأولى بمشاركة 165 جهة إنتاجية رسمية متسابقة من 22 محافظة بإجمالى عدد 763 منتجا غذائيا تراثيا محليا، وتعد القاهرة والجيزة ودمياط والوادى الجديد والغربية من أبرز المحافظات المشاركة بالمسابقة سواء من حيث عدد المشاركين أو المنتجات .

وقالت الوزيرة إن المسابقة تعد آلية ناجحة للتعريف بالتراث الغذائى والحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء المصرى والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق والفئات العاملة فى هذا القطاع وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصرى حيث تأتى اغلبية هذه المنتجات من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والجمعيات والمؤسسات من مختلف المحافظات، لافتةً إلى أن هذه المسابقة حققت تجارب ناجحة فى عدد من الدول ومنها سويسرا وتونس والمغرب لا سيما وأنها تمثل حدثاً هاماً تلتف حوله كافة أجهزة الدولة المعنية بالتنمية ويشارك فيه مئات المنتجين بحضور آلاف المستهلكين من أهل البلد بالإضافة إلى نجاحه فى جذب أنظار السائحين والمستوردين الدوليين وسلاسل المتاجر الدولية المهتمين بهذا المجال.

وأوضحت جامع أن المسابقة تستهدف الترويج والتسويق للمنتجات الغذائية التراثية المصرية بما يسهم فى زيادة المبيعات وخلق فرص عمل للمنتجين والموزعين لتلك المنتجات، فضلاً عن إتاحة فرص لربط قطاع السياحة بقطاع المنتجات الغذائية التراثية وذلك من خلال تشجيع تنظيم برامج ورحلات سياحية لاكتشاف التراث الغذائى فى مختلف المحافظات والترويج السياحى لتلك المناطق إلى جانب المساهمة فى زيادة الصادرات والحد من الواردات للمنتجات الغذائية مما يسهم فى خفض العجز فى الميزان التجاري.

ولفتت الوزيرة إلى تشكيل لجنة للإشراف على المسابقة وتطوير العلامة التجارية لها وتدبير الموارد اللازمة لتنظيمها، وذلك برئاسة وزيرة التجارة والصناعة ومشاركة كل من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" كشريك استراتيجي، وكذا وزارات التموين والزراعة والبيئة، والسياحة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ومركز تحديث الصناعة، وجمعية الطهاة المصريين، وكليات الزراعة بالجامعات المصرية، وبرنامج دعم النفاذ للاسواق الممول من الحكومة السويسرية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج التمكين الإقتصادى للمرأة "رابحة" الممول من الحكومة الكندية.

جدير بالذكر أن المسابقة سيتم تنظيمها على أربع مراحل: أولها مرحلة التحكيم والتذوق التى تجرى خلال يومى ١٦ و١٧ مارس من خلال لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص (مستهلك – منتِج – أخصائي) لتقييم المنتج من حيث المظهر والطعم والرائحة وتحديد قائمة المنتجات الفائزة، وثانيها حفل تسليم الجوائز لأصحاب المنتجات الفائزة يوم ٢٦ مارس بحديقة الاورمان بالجيزة، والمرحلة الثالثة تتضمن تنظيم معرض للبيع خلال يومى ٢٥ و٢٦ مارس والذى سيكون فرصة متميزة للمنتجين ورواد الأعمال فى مجال المنتجات الغذائية المحلية والتراثية لعرض منتجاتهم والتعريف بها وفتح منافذ للبيع وزيادة أرباحهم، فى حين تتمثل المرحلة الرابعة فى الترويج لتلك المنتجات من خلال عمل حملات ترويجية وبرامج سياحية للتعريف بالمنتجات الغذائية المحلية والتراثية وذلك خلال الفترة من أبريل ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٤.

وتستهدف المسابقة فى نسختها الأولى الحلويات والفاكهة المصنعة التى تضم التمور المعلبة والعجوة والفاكهة المجففة والمربات والعسل الأسود والعصائر والحلاوة الطحينية وعسل النحل، ومنتجات الألبان بما فيها الجبن والسمن والزبدة والكِشك، ومنتجات اللحوم والأسماك بما فيها اللحوم والبسطرمة والمأكولات البحرية المملحة أو المتبلة، إلى جانب الخضروات والزيوت والأعشاب العطرية التى تشمل الملوخية والفلافل والمخللات وزيت بذور الكتان وزيت الزيتون وزيت بذرة القطن والأعشاب، فضلاً عن الحبوب ومنتجاتها بما فيها الأرز والخبز والفطير ومنتجات الحبوب الأخرى.