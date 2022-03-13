شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-3-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-3-2022، تباينا أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار الأمريكى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت ايضا سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.05 للشراء، 17.38 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس كان مسجلا 17.26 للشراء، 17.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.05 للشراء، 17.38 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس كان مسجلا 17.26 للشراء، 17.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.37 جنيه للشراء، 20.65 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس كان مسجلا 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.49 جنيه للشراء، و 51.84 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس كان مسجلا 49.55 جنيه للشراء، و 51.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.