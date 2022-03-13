شكرا لقرائتكم خبر عن التصديري للصناعات الكيماوية يبحث إنشاء مشروع لصناعة الأسمدة مع شركة إيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع إدارة الترويج للاستثمار ومكتب التمثيل التجارى المصرى فى ايطاليا عدد من اللقاءات الثنائية الافتراضية يوم الأربعاء، بين الشركات المصرية العاملة فى قطاع الأسمدة من أعضاء المجلس وشركة Steel Belt Systems SRL الإيطالية لبحث تدشين مشروع استثمارى مشترك لصناعة الأسمدة بتكنولوجيا إيطالية جديدة.

وقال المجلس التصديرى فى بيان له، أن الشركة الإيطالية عربت عن اهتمامها بعقد شراكة مع الجانب المصرى لإقامة مصنع فى مصر لإنتاج السماد الجديد ونقل المعرفة والآلات خاصة، وأن مصر لديها العديد من المواد الخام المطلوبة مثل الكبريت.

وتعمل الشركة الايطالية فى تصنيع الآلات والمعدات المستخدمة فى عدد من المجالات مثل البترول والغاز والكيماويات والأسمدة، ونبلغ عائدتها السنوية 15 مليون يورو، وقد طورت الشركة نوع جديد من الأسمدة العضوية.