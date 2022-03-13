الاقتصاد

أسعار الدولار فى مصر خلال مستهل تداولات الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم خلال مستهل تعاملات الأسبوع، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما مصرف أبوظبى الإسلامى سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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