شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج بطاريات الطاقة في الصين يرتفع بنسبة 236.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت نتائج بيانات صناعية مواصلة ارتفاع إنتاج بطاريات الطاقة في الصين، بأكثر من ثلاثة أضعاف في شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، مدفوععة جزئياً بالطلب القوي على مركبات الطاقة الجديدة.

وأشارت البيانات التي أصدرها تحالف ابتكار بطاريات السيارات الصيني، أشارت إلى ارتفاع إنتاج بطاريات الطاقة بشكل كبير الشهر الماضي بنسبة 236.2 بالمئة على أساس سنوي، إلى 31.8 غيغاواط/سا.

وخلال الفترة المذكورة، أنتجت الصين 20.1 غيغاواط/سا من بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، بارتفاع نسبته 364.1 بالمئة على أساس سنوي، بينما أنتجت 11.6 غيغاواط/سا من بطاريات الليثيوم الثلاثية، بزيادة نسبتها 127.2 بالمئة.

وتم أيضاً خلال شهر فبراير الماضي، إدخال إجمالي 13.7 غيغاواط/سا من طاقة البطاريات الصينية للمركبات الكهربائية، بزيادة سنوية نسبتها 145.1 بالمئة.

وأظهرت نتائج أحدث بيانات أصدرتها جمعية صناعة السيارات الصينية، محافظة مركبات الطاقة الجديدة في الصين على معدل نمو سريع على أساس سنوي خلال شهر فبراير، حيث ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 184.3 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 334 ألف وحدة