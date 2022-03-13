شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الفحم الصيني يسجل نموا في الإنتاج بمقدار 12 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين، إن سوق الفحم الصيني سجل نموا في الإنتاج منذ أواخر فبراير الماضي وسط جهود البلاد لتحقيق الاستقرار في الإنتاج وضمان الإمداد.

وقالت اللجنة إن إنتاج البلاد اليومي من الفحم حافظ على أكثر من 12 مليون طن منذ أواخر فبراير الماضي، بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت اللجنة أن الإنتاج اليومي لمقاطعة شانشي ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعة شنشي بلغ أكثر من 9 ملايين طن، مشيرة إلى أن الإنتاج المرتفع أدى الى زيادة إمدادات الفحم.

وأظهرت البيانات أن مخزون الفحم في محطات الطاقة في الصين بلغ 149 مليون طن، بزيادة أكثر من 30 مليون طن عن الرقم المسجل قبل عام واحد.

وأضافت اللجنة أنه وسط تحسين السياسات لتحقيق الاستقرار في الإنتاج والإمداد، من المتوقع أن يظل إنتاج الفحم مرتفعا ويزداد تدريجيا، مما يوفر أساسا متينا لأسعار فحم مستقرة.