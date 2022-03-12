5 سلع رفعت حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 66.1% عام 2021.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تطور حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021.

وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتصل إلى 8.3 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 66.1%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 21%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 88.2%، ومن أهم السلع التى ساهمت فى زيادة التبادل التجارى ما يلي:

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية:

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 449 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 158.9 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 131.2 مليون دولار.

4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 92.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية:

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.2 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.2 مليار دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 221.7 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 117.5 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعاته بقيمة 76.7 مليون دولار.