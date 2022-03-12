9.8 مليارات إجمالي المنافع التأمينية المصروفة في فبراير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة أكثر من 9.8 مليارات ريال لشهر فبراير 2022م، كما تم إنجاز أكثر من 7.9 ملايين معاملة الكترونية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحصاءاتها الشهرية، أن عدد زوار البوابة الالكترونية قد تجاوز حاجز 2.6 مليون زيارة خلال فبراير، فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الالكترونية أكثر من 221 ألف مسجل جديد خلال الفترة نفسها، وتم تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 154 ألف مرة، ومن حيث عدد تعاريف المعاش المصدرة الكترونيا، بينت المؤسسة أنها تخطت 136 ألف تعريف بالمعاش جرى إصداره عبر مختلف قنوات المؤسسة الالكترونية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال حوالي 132 ألف مكالمة، بالإضافة إلى ما يرد المؤسسة من استفسارات عبر مختلف القنوات الرقمية.

وبينت من خلال إحصاءاتها النقلة النوعية والتحول الرقمي الذي تشهده «التأمينات الاجتماعية» التي سهلت على عملاء المؤسسة من مشتركين أو أصحاب عمل أو متقاعدين ومستفيدين إنجاز تعاملاتهم الكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ارتكزت في استراتيجيتها على التحول الرقمي في الخدمات والمعاملات، عبر نموذج تشغيلي رقمي متقدم ومتميز، لتقديم منتجات وخدمات تأمين اجتماعي متجدد للعملاء.

إحصائية التأمينات لشهر فبراير:

