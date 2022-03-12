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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3630 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات في المملكة، نفذتها جهات حكومية عدة للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات.

وشملت الجولات التي نفذت، كلا من الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية.

وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 56 منشأة مخالفة، نتج عنها مصادرة 256 منتجا مخالفا، وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، منتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض/أسود)، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضحة (مطموس/ ممزقة/ غير مقروءة)، وكذلك منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع QR.