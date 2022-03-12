شكرا لقرائتكم خبر 3630 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت الجولات التي نفذت، كلا من الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية.
وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 56 منشأة مخالفة، نتج عنها مصادرة 256 منتجا مخالفا، وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، منتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض/أسود)، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضحة (مطموس/ ممزقة/ غير مقروءة)، وكذلك منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع QR.
كانت هذه تفاصيل خبر 3630 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.