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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جامعة كاوست وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، لدعم الشركات الناشئة والأبحاث ومشاريع تطوير التقنية الجارية لتسريع تحول قطاع إعادة تدوير النفايات في المملكة وتعزيز إسهامه في أهداف رؤية 2030. وأوضح نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» للابتكار البروفيسور كيفن كولين أن الشراكة مع «سرك» ستعزز إدارة النفايات وتطوير الاقتصاد الدائري للمملكة، وإعادة تدوير أي شكل من أشكال النفايات الصلبة إلى منتجات تقدم قيمة أكبر أو وظائف جديدة، فيما ستبحث الشراكة بين «كاوست» و»سرك» مجموعة واسعة من مجالات التعاون الممكنة أثناء سعيهما لإيجاد حلول وتطوير تقنية في إدارة النفايات وقطاع إعادة التدوير.



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