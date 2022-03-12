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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة التحلية والجامعة السعودية الالكترونية، أبرمتا مذكرة تفاهم لبناء تعاون استراتيجي مشترك في مجالات متعددة، وفي إطار ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الالكتروني الذي نظمته الجامعة أخيرا بالرياض. وقع المذكرة نائب المحافظ للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز البابطين، ووكيل الجامعة الدكتور وافي البلوي. وتضمنت تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والاستشارات بين الجانبين، ودعم التوطين والرقمنة وتوظيف التقنيات الحديثة.

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