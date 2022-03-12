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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جددت دعوتها للعموم إلى تقديم مرئياتهم حول «تنظيمات منصات المحتوى الرقمي»، وذلك بعد الانتهاء من تحليل ودراسة المرئيات المقدمة في المرحلة الأولى، وإضافتها للنسخة المحدثة من الوثيقة التنظيمية. ودعت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال من داخل وخارج المملكة والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم المقترحات، حيث سيتم استقبال المرئيات حتى 24 مارس 2022، وذلك عبر منصة «استطلاع» أوعبر الموقع الالكتروني أوعن طريق البريد الالكتروني.



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