شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته حول تطوير أكبر مصنع حكومى لتصنيع الورق بالإسكندرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة أعمال تطوير وتحديث أكبر مصنع ورق " راكتا " تأسس عام 1958 بالإسكندرية على مساحة 97 فدانا، وذلك وفق دراسة مكتب استشارى هندى، حيث تتكلف أعمال التطوير نحو 200 مليون دولار لتحديث خطوط الإنتاج وتجديد مصانع الشركة واستحداث صناعة جديدة للورق ومنتجاته المختلفة.

ما الداعى لتطوير مصانع العامة للورق راكتا؟

حققت المصانع خسائر كبيرة طوال سنوات سابقة وفشلت أعمال التجديد المحدودة فى انقاذها من الخسائر، بالتالى تقرر وقف العمل والاستعانة بمكتب استشارى متخصص للتطوير.

وهل المكتب الاستشارى مؤهل لتلك المشروعات؟

بحسب القابضة للصناعات الكيماوية فان المكتب الهندى C2C متخصص فى هذا المجال، وانتهى من عمل دراسة لاقت القبول بعدما تم مراجعة بعض البنود وطلب تعديلات جديدة وسيتم تنفيذها.

ما تفاصيل تلك الدراسة؟

تتضمن خطة التطوير وفق ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام شراء خط إنتاج (ورق التغليف) بطاقة 500 طن/ يوم يعمل كبديل لخطى الإنتاج (1، 2)، وشراء ماكينة جديدة لإنتاج 220 طن /يوم من كرتون دوبلكس مغطى (ورق مقوى)، وخط الإنتاج لب مبيض/ غير مبيض بطاقة 250 طن / يوم من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار.

كم تبلغ تكلفة الخطة ومن سيمولها؟

تتكلف نحو 200 مليون دولار وسيتم تمويلها بقروض من البنوك.

وما أثر التطوير الجديد المتوقع على مصانع العامة للورق راكتا؟

توفر الماكينات منتجات جديدة وسيطة للمصانع بدلا من استيرادها من الخارج، منها ألواح اللب المبيض التى تستخدمها مصانع إنتاج المناديل الورقية، واللب غير المبيض لاستخدامها كخامة لمصانع إنتاج الورق الصحى وتغليف المنتجات الغذائية والدوائية.

وما أبرز المنتجات التى سيتم إنتاجها مستقبلا؟

سيتم إنتاج ورق تغليف عالى الجودة (دوبلكس) يستخدم فى تصنيع علب تعبئة من الكرتون لمنتجات الفاكهة والخضروات والمخطوطات الكتابية، بالإضافة إلى ورق تغليف عالى الجودة يستخدم فى صناعة صناديق كرتونية للأجهزة الكهربائية ومنتجات الأطعمة.

وهل سيتم مراعاة البعد البيئى فى عملية التطوير؟

تشمل خطة التطوير أيضا وحدات معالجة للانبعاثات السائلة الناتجة عن عمليات الإنتاج لتحقيق التوافق البيئى، وتطوير محطة الكهرباء ووحدة معالجة المياه. بجانب بيع المعدات القديمة التى تم تكهينها.