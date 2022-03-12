أخبار الاقتصاد: مخزون القمح يكفى لنهاية العام والحصاد المحلى يبدأ منتصف أبريل

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 12-3-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ومن أبرزه تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية العام خاصة أن موسم الحصاد المحلى يبدأ منتصف أبريل المقبل.

المالية: مخزون القمح يكفينا حتى نهاية العام والحصاد المحلى يبدأ منتصف أبريل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية حريصة على تحمل تداعيات الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية مع المواطنين؛ وذلك لتخفيف العبء عنهم، موضحًا أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية العام خاصة أن موسم الحصاد المحلى يبدأ منتصف أبريل المقبل.

أضاف الوزير فى لقائه مع فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن الدولة حريصة على استمرار تدفق السائحين من مختلف الوجهات إلى مصر، وذلك فى أعقاب ما شهدته حركة السياحة العالمية من تباطؤ بسب جائحة «كورونا».

استعرض الوزير استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر «COP 27»، مؤكدًا حرص مصر من موقع رئاستها للمؤتمر على التوافق بين مختلف الأطراف لتحقيق المصلحة المشتركة.

قال السفير الألمانى بالقاهرة، فرانك هارتمان، أن بلاده حريصة على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، باعتبارها شريكًا مهمًا، وهناك مشروعات كبرى تنفذها شركات ألمانية بمصر فى مجالات الطاقة والمواصلات؛ بما يعكس تعدد الروابط بين البلدين.

مصلحة الضرائب: 16 مارس آخر موعد لتلقى طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى

علن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن 16 مارس هو آخر ميعاد لتلقى طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين (المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية) وذلك وفقا للمادة 85 من القانون 91 لسنه 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.

وقال "عبد القادر" إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ15 يوما أى أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التى يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.

وأضاف " عبد القادر " أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التى سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

التخطيط: الاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام 22/21 بلغت 244,7 مليار جنيه

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من الاجتماعات مع عدد من الوزراء تمهيدا لوضع مقترح خطة العام المالى القدم وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 22/2023 تراعى الاستحقاقات الدستورية، وتعمل على التعافى الأخضر وتنشيط القطاعات التى تدعم الاقتصاد الأخضر بل نسعى أن تكون خطة خضراء تراعى الأبعاد البيئية، كما تدعم الخطة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية؛ وهى الإصلاحات التى تساهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 بلغت 244،7 مليار جنيه، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، مؤكدة أن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالى 2022/2023 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التى تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.

وزيرة التجارة تصدر قراراً بوقف تصدير الزيوت والفريك والذرة لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة أن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، والذى يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

جديرًا بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد اصدرت منذ يومين قرارًا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر.

وزيرة التعاون تبحث مع وكالة الصادرات البريطانية إتاحة تيسيرات للقطاع الخاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن، لويس تايلور، الرئيس التنفيذى لوكالة ائتمان الصادرات البريطانية، بحضور السيد شريف كامل، السفير المصرى لدى المملكة المتحدة.

وبحثت وزيرة التعاون الدولى، مع تايلور، التعاون المشترك، والوضع الاقتصادى الراهن على المستوى العالمى، وتأثره على استثمارات القطاع الخاص التى تعد عاملا رئيسيًا فى الحفاظ على مكتسبات التنمية، وفرص توطيد التعاون مع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية فى توسيع نطاق الضمانات للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته فى جهود التنمية.

وأكدت "المشاط"، على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة وأهميتها فى ضوء الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤيتها الوطنية، مشيرة إلى مجالات التعاون المشتركة بين البلدين حيث ينفذ تحالف بومبارديه العالمى بتنفذ مونورلين العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، بتمويل قيمته 1.7 مليار جنيه استرلينى من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتى فى إطار عزم الدولة المصرية على المضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات الطموحة فى كافة مجالات التنمية المستدامة مثل النقل والمدن الجديدة والطاقة المتجددة والتحول الرقمى، لافتة إلى إمكانية التعاون مع وكالة ائتمان الصادرات للترويج لهذه المشروعات وجذب القطاع الخاص الإنجليزى للمساهمة فى تنفيذها.