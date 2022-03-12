شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون جنيه سعر طن النيكل فى مصر.. والنحاس يقفز لـ140 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد عبد الجود، عضو مجلس إدارة الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات، أن أسعار طن النيكل فى مصر سجلت مستويات 1.2 مليون جنيه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت بالسلب على تداول المعدن فى الأسواق، مشيرًا إلى أن النيكل يدخل فى صناعات عدة منها طلاء خلاطات المياه والبطاريات وصناعات أخري.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن موجة صعود المعادن فى العالم بسبب تضرر حركة التصدير والإنتاج جراء الحرب، لافتًا إلى أن طن النحاس ارتفع إلى 140 ألف جنيه والزنك بلغ 130 ألف جنيه، لافتا إلى أن صعود المعادن مستمر لحين انتهاء الحرب، فالتداول العالمى سجل مستويات غير مسبوقة من الطلب خلال الأسبوع الماضي.

وطالبت غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات بتطبيق رسوم الصادر على النحاس فى المناطق الحرة الخاصة، وذلك لحظر تهريبه للخارج فى ظل ارتفاع أسعاره بصورة غير مسبوقة، نتيجة لزيادة أنشطة التهرب من المناطق الحرة.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى أنه يجيب تطبيق رسوم الصادر على خردة النحاس وأى شكل من أشكال النحاس، بهدف توفير النحاس للمصانع المصرية، والتى تعانى الآن من عدم توافره وحدوث قفزات متتالية فى أسعاره، مؤكدة أهمية أن يطال رسم الصادر المناطق الحرة التى لا تخضع لهذا القرار.