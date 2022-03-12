شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا التخطيط وبنك الاستثمار القومى يتابعان مشروعات الخطة الاستثمارية بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومى بزيارة ميدانية إلى محافظة قنا للوقوف على الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 بالمحافظة.

وخلال الزيارة التقى الوفد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة والسادة المسئولين بالمحافظة لبحث موقف المشروعات المنتهية والجارى تنفيذها بخطة العام المالى الحالي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية المتابعة الميدانية والتقييم لمشروعات الخطة الاستثمارية فى المحافظات على أرض الواقع بما يسهم فى تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثمارى للحكومة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن بناء الإنسان الـمصرى وتحسين جودة حياة الـمواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، وأن إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين أطياف الـمُجتمع والأقاليم كافة؛ هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعى، ومعالجة التفاوتات البينية فى مستويات الدخول والثروات.

من جانبها أشارت الدكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمى بالوزارة إلى أهمية مثل هذه الجولات الميدانية التى تأتى بهدف متابعة ما تم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات مدرجة بالخطة الاستثمارية، والتعرف على معوقات التنفيذ وإتاحة الحلول اللازمة بما يسهم فى تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظتهم.

وشملت الزيارة متابعة مشروعات أعمال رصف طرق متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، وتطوير كورنيش النيل بمركز قنا، ومشروعات مجازر آلية بمراكز قوص وقفط ونقاده، ومشروع إنتاج بيوجاز من مخلفات المواشى، ومحطات صرف ورفع وشبكات انحدار لقرى بمراكز مختلفة، ونقاط الإطفاء، بالإضافة إلى زيارة مشروعات كوبرى الرياح، وتطوير موقف قنا العمومى، والمناطق الصناعية بمراكز مختلفة.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمى، ومحمد رشاد، مدير عام بالقطاع، وأشرف محمود، كبير اخصائيين بالقطاع، ومحمد سعد، أخصائى أول، كما ترأس وفد بنك الاستثمار القومي؛ سيد زكريا، وكيل أول وزارة والمشرف على قطاع الإدارة المحلية، وأحمد فرج، مستشار ب بقطاع الإدارة المحلية، وسعيد سيد، مدير عام تمويل مشروعات مديريات الخدمات، وأحمد سليط، اخصائى متابعة عامة.