شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول مشروع إنتاج هيدروجين أخضر بـ5 مليارات دولار بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يومًا بعد يوم تقترب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تحقيق حلم توطين إنتاج الطاقة النظيفة في مصر والمنطقة، وذلك بعد توقيع المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية مذكرة تفاهم مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، مع شركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، فما هى تفاصيل هذا التوقيع؟

س. ما هي آخر تفاصيل إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية؟

ج. شهد البروتوكول توضيح تفاصيل مشروع شركة ستاتك النرويجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراحل تنفيذ المشروع والأطراف المعنية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2025.

س. كم تبلغ حجم الاستثمار المخطط لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في قناة السويس؟

ج. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع الذي تم توقيع مذكرة التفاهم بشأنه، نحو 5 مليارات دولار، وسيتم تنفيذه على مرحلتين.

س. متى بدأت مفاوضات المشروع؟

ج. تعود بداية المشروع إلى شهر ديسمبر عام 2021، حيث أبرمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاتك النرويجية مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًا، باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة.

س. كم تبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع؟

ج. بعد إجراء الدراسات الأولية التي قامت بها شركة "سكاتك"، قررت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "سكاتك" وصندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، توقيع مذكرة التفاهم التي ستقوم بموجبها شركة "سكاتك" بإقامة منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنوياً.

س. أين يقع موقع المشروع الجديد؟

ج. يقع المشروع بالقرب من ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في المواقع المحددة من جانب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتم نقلها على شبكة الكهرباء الوطنية التي تديرها الشركة المصرية لنقل الكهرباء.