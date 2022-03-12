الاقتصاد

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية

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الدمام - شريف احمد - فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات إضافية على روسيا يوم الجمعة، لكنها استهدفت هذه المرة شخصين وثلاثة كيانات لدعمهم تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية.

وقال المسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية برايان نيلسون في بيان إن بيونج يانج "تواصل إطلاق صواريخ باليستية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي".

وتابع أن "عقوبات اليوم ترد على هذا التهديد من خلال استهداف شبكة أفراد وكيانات مقرها روسيا متواطئة في مساعدة كوريا الشمالية في شراء مكونات من أجل أنظمة الصواريخ الباليستية غير القانونية لديها".

وتعني هذه العقوبات أنه سيتم تجميد أي ملكية لهذين الشخصين أو الشركات المعنية في الولايات المتحدة.

كما تحظر العقوبات على المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية القيام بأي أعمال تجارية معهم أو دعمهم ماليا.

وقد تتعرض البنوك الأجنبية التي تتعمد تسهيل المعاملات التجارية مع المستهدفين بالعقوبات للحظر من النظام المالي الأمريكي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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