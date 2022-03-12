شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر اليوم.. الكيلو بـ40 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، إن سعر كيلو الفراخ البيضاء يسجل 34 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل المستهلك بسعر نهائى 40 جنيها بحسب المنطقة السكنية.

وأكد السيد على، أن المعروض حاليًا يكفى احتياجات السوق نتيجة استمرار الإنتاج بصورة ممتازة فى المزارع مع تحسن حالة الطقس.

وعن أسعار البيض العادى، كشف فى تصريحات خاصة، أن المستويات السعرية قد تختلف بحسب البائع لكن متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر 58.5 جنيه والبيض البلدى 57 جنيها فى أرض المزرعة والبيض الأبيض 56 جنيها.

ويبق وقال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أنه سيتم زيادة المعروض من الدواجن فى المجمعات والمعارض التابعة لوزارة التموين، موضحا أن هناك موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة نظرا لأن روسيا وأوكرانيا يمثلان 32% من حجم التصدير فى العالم، مشيرا إلى أن أسعار المحروقات فى العالم تضاعفت.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل الزيادات التى حدثت فى العيش المدعم نتيجة زيادة القمح، مؤكدا أن هناك مخزون فى السكر ولن يكون به أى زيادات، وأن الحكومة ستتدخل لجعل الأرز يصل سعره لأقل من 10 جنيهات.

وتابع أن معارض أهلا رمضان فى المحافظات ستبدأ فى 15 مارس الجارى لتوفير السلع للمواطنين بأقل سعر وسيكون هناك تخفيضات من 10 إلى 15% وبعض السلع سيصل بها التخفيضات من 20 إلى 25%.