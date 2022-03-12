شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة تلغى حظر الصرف من حسابات البنوك لصندوق تأمين الشركة القابضة للقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 407 لسنة 2022، بشأن إلغاء حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك ومن أى موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلا بموافقة الهيئة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار فى 24 فبراير 2022.

وبلغت عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا فى نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقا تحت التصفية، يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه فى نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.

يشار إلى أن إجمالى أقساط شركات التأمين ارتفع ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه فى عام 2021 مقارنةً بحوالى 40.1 مليار جنيه فى عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالى قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالى 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالى 24.5%.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.