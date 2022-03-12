شكرا لقرائتكم خبر عن 14.6 مليار ريال شيكات المقاصة بين الأفراد والشركات في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي أن قيمة شيكات المقاصة المصرفية بين الأفراد والشركات خلال يناير الماضي، بلغت 14.573 مليار ريال، مرتفعة بنسبة طفيفة تقدر بنحو 0.3 ٪، مقابل 14.527 مليار ريال، في ديسمبر 2021، فيما بلغ عدد الشيكات نحو 109 آلاف شيك، منخفضا بنسبة 12.8 ٪، مقارنة بـ 125 ألف شيك في فترة المقارنة، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك 133.673 ألف ريال مقابل 116.077 ألف ريال، بارتفاع قدره 15.2 ٪.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لـ «ساما»، أن قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات انخفضت في يناير 2022، على أساس سنوي بنحو 9.2 ٪، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، الذي سجلت فيه 16.109 مليارات ريال، فيما انخفض عدد الشيكات على أساس سنوي بنسبة 20.4 ٪، مقارنة بـ 137 ألف شيك في فترة المقارنة.

ولفتت النشرة إلى أن متوسط قيمة الشيك ارتفع على أساس سنوي في يناير الماضي بنحو 13.9 ٪، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل فيه نحو 117.352 ألف ريال.

وأفادت النشرة أن قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات سجلت في الربع الأول من العام الماضي 51.535 مليار ريال، فيما سجلت في الربع الثاني 44.169 مليار ريال، بينما سجلت في الربع الثالث 40.242 مليار ريال، في حين سجلت بنهاية الربع الرابع من عام 2021 نحو 42.586 مليار ريال.

وأوضحت النشرة أن قيمة شيكات المقاصة بين المصارف بلغت في يناير الماضي 18.776 مليار ريال، مقابل 17.539 مليار ريال في ديسمبر 2021، مرتفعة بنسبة 7.05 ٪، فيما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بـ 17.014 مليار ريال في شهر يناير من عام 2021 بنسبة 10.4 ٪.

وأشارت النشرة إلى أن عدد شيكات المقاصة بين المصارف بلغ في يناير الماضي نحو 26 ألف شيك، مقابل 29 ألف شيك في ديسمبر 2021، منخفضا بنسبة 10.3 ٪، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك في يناير 2022، نحو 735.531 ألف ريال، مقابل 606.035 ألف ريال في ديسمبر من العام الماضي.

وأفادت النشرة بأن متوسط قيمة الشيك ارتفع على أساس سنوي في يناير الماضي، مقابل 568.313 ألف ريال في الشهر المماثل من عام 2021 بنسبة 29.4 ٪، إذ سجلت في يناير من العام الماضي نحو 568.313 ألف ريال.