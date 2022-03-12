شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 11 قطاعا بسوق الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل 11 قطاعا في سوق الأسهم الرئيسية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، فيما تصدرها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.7 ٪، تلاه الرعاية الصحية بنسبة 3.5 ٪، فيما جاء بالمرتبة الثالثة قطاع النقل بنسبة 3.3 ٪، والإعلام والترفيه بنسبة 2 ٪، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.9 ٪، والاستثمار والتمويل بنسبة 17 ٪، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.69 ٪، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.4 ٪، والاتصالات بنسبة 0.72 ٪، بينما سجل قطاع المواد الأساسية زيادة طفيفة بنسبة 0.3 ٪.

ووفقا لبيانات «تداول»، سجلت 10 قطاعات انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع الطاقة بنسبة 6 ٪، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.9 ٪، وإنتاج الأغذية بنسبة 1.1 ٪، والبنوك بنسبة 0.9 ٪، ثم الأدوية بنسبة 0.7 ٪.

وانخفضت أسعار 82 شركة في مقابل ارتفاع أسعار أسهم 120 شركة، واستقرت أسعار 9 شركات دون تغير، فيما شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 56 صفقة خاصة على عدد من الشركات بنحو 23.2 مليون سهم، وبقيمة 993.4 مليون ريال.

وبحسب البيانات، فإن معدل التداول اليومي سجل انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5 ٪ ليصل إلى 11.18 مليار ريال، وبتداولات إجمالية بلغت 55.9 مليار ريال مقارنة بـ11.80 مليار ريال، وبقيمة إجمالية 59.02 مليار ريال، خلال الأسبوع الذي سبقه.

واستمرت الشركات المدرجة بالسوق المالية في الإعلان عن نتائجها المالية لعام 2021، إذ بلغ عدد الشركات المعلنة خلال الأسبوع الماضي 17 شركة ليصل إجمالي الشركات المعلنة إلى 81 شركة.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 0.6 ٪، ما يعادل 72 نقطة، مغلقا عند 12684 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 12756 نقطة.