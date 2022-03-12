شكرا لقرائتكم خبر عن «موان» يبحث نقل التجربة اليابانية في «إدارة النفايات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، في ورشة تعزيز سبل التعاون المشترك مع وفد ياباني، لنقل المعرفة وبناء القدرات في مجال إدارة النفايات.

وتتضمن أهداف المركز: تشجيع البحث والابتكار في مجالات وإعادة الاستخدام والتدوير، وتقنيات استرداد الموارد، والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات، إضافة إلى تعزيز مستوى القدرات والكفاءات والمعرفة لدى القوى العاملة في القطاع.

عمل على إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لمنظومة استيراد وتصدير النفايات في المملكة، تتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري وترتكز على عناصر الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ويعتبر استيراد وتصدير النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير من القطاعات الاقتصادية الناشطة والأكثر نموا حول العالم، إذ يخضع هذا القطاع لمتغيرات وعوامل عديدة تتحكم بنموه وممارسة أنشطته.

وتتضمن مخرجات المخطط الإستراتيجي الشامل للمركز وضع الأدوات المالية والمحفزات لتمكين الاستثمار في قطاع إدارة وتحسين استيراد وتصدير أنواع النفايات.