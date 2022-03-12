شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب والفضة يتراجعان والبلاديوم يرتفع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الذهب أمس الجمعة، إذ زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم، لكن الأسعار تتجه لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 ٪ إلى 1984.91 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 ٪ إلى 1989.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 ٪ إلى 2933.67 دولار للأوقية، وسجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 3440.76 دولار يوم الإثنين الماضي، بدعم مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا، أكبر منتجيه.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 ٪ إلى 25.64 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.7 ٪ إلى 1061.23 دولار، ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر.