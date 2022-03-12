شكرا لقرائتكم خبر عن في 6 خطوات.. "إزاي تصدر كارت ائتمان افتراضي عبر محفظة الموبايل؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المحافظ الإلكترونية بشركات المحمول، للمستخدمين، طلب إنشاء كارت ائتماني افتراضي مؤقت يستخدم مرة واحدة في مهلة محددة وبقيمة محددة لا يمكن تخطيها، لسداد المشتريات من المواقع الإلكترونية التي تتيح السداد بكارت ائتماني، وحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 6 خطوات لإنشاء كارت ائتماني افتراضي:

1- قم بالاتصال بكود الـUSSD أو بتسجيل الولوج إلى التطبيق في هاتفك المحمول واختار خدمة "الدفع أونلاين" أو "كارت الشراء أونلاين".

2- قم بتحديد المبلغ الذي سيتم إنشاء الكارت به.

3- قم بتأكيد إنشاء الكارت وقيمته وإدخال كلمة السر "M-PIN".

4- سيصلك إشعار بنجاح إنشاء الكارت وتفاصيله وبياناته وقيمته وصلاحية استخدامه، وسيتم خصم قيمة الكارت ورسوم إنشائه من رصيد محفظتك.

5- قم بإدخال بيانات الكارت في الموقع الإلكتروني واستكمال بيانات الشراء المعتادة.

6- سيتم خصم قيمة المشتريات التي قمت بسدادها فقط من قيمة الكارت، ورد باقي قيمة الكارت لرصيد محفظتك الإلكترونية.

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا فى الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.