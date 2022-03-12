التخطيط: 26 مليار جنيه استثمارات الحكومة لمحافظة الإسكندرية بزيادة 44.4%

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 21/2022، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (21/2022)، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبنى على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة فى خطة العام المالى (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التى ترصد حالة التنمية الحالية فى كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهى بذلك تساهم فى أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة فى محافظته.

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاقهم الجغرافى (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقًا لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم فى تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 313 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 21/2022 تبلغ 26 مليار جنيه بنسبة زيادة 44،4% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 12،44 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 47،8%، يليه قطاع البترول بقيمة 3،9 مليار جنيه بنسبة 15%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 3،2 مليار جنيه بنسبة 12،3%، ويخص قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 2،95 مليار جنيه بنسبة 11،3%، وقطاع التنمية المحلية 1،25 مليار جنيه بنسبة 4،8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 2،3 مليار جنيه بنسبة 8،8%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية فى خطة 21/2022 تتمثل فى توجيه نحو 1،39 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 54 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة والتى يبلغ عددها 100 مشروع فى توجيه نحو 200 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق ورصف الطرق والشوارع ورفع كفاءة الكورنيش، إلى جانب توجيه 139 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكة الكهرباء، وفى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فمن المستهدف تنفيذ 45 مشروعًا تنمويًا منها إحلال وتجديد مبانى الجامعة الأهلية بالإسكندرية ببرج العرب، واستكمال الجامعة التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، إلى جانب إنشاء جامعة سنجور ببرج العرب بالمحافظة، وفى قطاع النقل من المستهدف تنفيذ 9 مشروعات منها تطوير ميناء الإسكندرية، إعادة تأهيل ترام الرمل محطة فيكتوريا/المنشية، تطوير الرياح البحيري/ترعة النوبارية.