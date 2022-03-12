شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 11-3-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو الارتفاع أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-3-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، نظرا لعدم وجود تعاملات اليوم الجمعة، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.24جنيه للشراء، و17.43 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.03 جنيه للشراء، و17.26 للبيع.

وسجل فى بنك الإسكندرية سجل 17.27 جنيه للشراء، و17.46 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 17.19 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.19 جنيه للشراء.

17.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.24 جنيه للشراء.

17.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.24 جنيه للشراء.

17.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.27 جنيه للشراء.

17.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

16.99 جنيه للشراء.

17.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.29 جنيه للشراء.

17.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.31 جنيه للشراء.

17.45 جنيه للبيع.