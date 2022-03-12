شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 ملاحظات للمركزى للمحاسبات على قوائم "الحديد للمناجم والمحاجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن المركز المالى للشركة المنتهى فى 31 ديسمبر عام 2021، وجاءت أبرز 5 نقاط بالتقرير وهي:

1- لم يتضمن سجل أصول بنى خالد البيانات التفصيلية لأراضى الشركة البالغ قيمتها نحو 91 مليون جنيه، وردت الشركة، أنه جارى إعداد سجل الأراضي.

2- لم يتم تشكيل لجان لجرد الأصول الثابتة حتى تاريخه، حيث تبين أن آخر جرد للآلات والمعدات تم طبقًا للقرار رقم 18/2021 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2020 من شركة الحديد والصلب المصرية، وآخر جرد لوسائل النقل والانتقال تم خلال الفترة من 10 يناير عام 2021 حتى 24 يناير عام 2021، وطالب الجهاز بتشكيل لجان لجرد كافة الأصول الثابتة للشركة.

وردت شركة الحديد والصلب للمناجم، أنه تم تشكيل لجنة لجرد كافة الأصول الثابتة.

3- تبين استمرار وجود حالات تعد على أراضى وممتلكات الشركة تتمثل فى التعدى على قطعتين أراض بمحاجر بنى خالد بمساحة 8 أسهم و10 قراريط و11 فدان ومساحة 1600 متر مربع مرفوعة بشأنها دعاوى قضائية، والتعديات التى وقعت على المزرعة النموذجية بالحارة البالغة نحو 654 فدانا ولم يتم اتخاذ إجراءات تقنين حيث أنه بتاريخ 3 نوفمبر عام 2020 صدر إعلان من الوحدة المحلية لمراكز الواحات البحرية عن تلقى طلبات التراخيص بالتعامل المباشر طبقًا للمادة رقم 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018، فضلًا عن وجود 27 شقة بالمدينة السكنية بسمالوط التابعة لمحاجر بنى خالد لأصحاب المعاشات بدون عقود مبرمة مع قاطنيها كما يوجد عدد 32 شقة خالية.

وجدد الجهاز، بضرورة الإسراع فى اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية لإزالة تلك التعديات وأى تعديات أخرى تكون قد وقعت مع سرعة وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدى على أى من أراضى الشركة وممتلكاتها مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات السكنية.

وأوضحت الشركة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعديين، وتم رفع دعوى قضائية أرقام 163 والدعوة 1633، وتم سداد رسوم طلب تقنين أوضاع 654 فدان مع محافظة الجيزة بهيئة التعمير ليتم استغلالها زراعيًا لغرض من أغراض تأسيس الشركة، وتم عمل عقود سنوية لبعض قاطنى الشقق بإيجار شهرى 22500 جنيه غرفتين وصالة و32500 ثلاث غرف وصالة والباقى تم عمل إنذارات ضدهم.

4- مازالت وثيقة التأمين على أصول شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر عن العام المالى 2021/2022 تتضمن لودر فولفو بمحاجر الأدبية بقيمة تأمينية بلغت 6 ملايين، ولا يؤيد ضمن سجل أصول الشركة وتم جرد ضمن الآلات والمعدات بالسويس فى شهر يناير عام 2021، وطالب الجهاز، بموافاته بموقف تلك المعدة.

أكدت شركة الحديد للمناجم، أنه جارى إجراءات نقل بعض الأصول من شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وذلك فور إنهاء التقييم.

5- جدد الجهاز، ملاحظته بشأن نقل ملكية وسائل نقل ملكية وسائل النقل والانتقال للشركة، حيث تبين قيام الشركة بترخيص 3 سيارات تخص الشركة خلال شهر يونيو باسم شركة الحديد والصلب المصرية.

وردت الشركة، أنه تم مخاطبة شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية لإنهاء إجراءات نقل الملكية وجارى التنسيق لنقل ملكية وسائل النقل المشارى إليها، وأنها مدرجة بأصول شركة الحديد والصلب للمناجم.