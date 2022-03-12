شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بكلية الهندسة: بعض الشركات تعمل على الدمج بين إشارات المخ والروبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيف الدولتلى، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالجامعة الألمانية، إن التطوير الذى يقوم به "إيلون ماسك" فى مجال واجهات المخ والحاسب، وهذا المجال موجود منذ السبعينات، وهناك العديد من العلماء تعمل فى هذا المجال، وأصبح الأمر يأخذ شكل كيفية الحصول على إشارات من المخ وتتعامل مع أجهزة خارجية وذلك فى أوائل الألفينات.

وأضاف خلال تقرير أذاعه الإعلامى أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع على قناة "dmc": "هذا الأمر يتم تطبيقه الآن لمساعدة متحدى الإصابة، فيتم مساعدتهم فى تحريك الكرسى المتحرك، حيث كان يتم تحريك الكرسى يدويا أو إلكترونيا، ولكن التطوير الذى قد يشهده هذا الأمر هو توجيه الكرسى باستخدام إشارات المخ".

وقال: "هناك شركات تعمل على التطوير بحيث يكون هناك تعامل مع تلك الأجهزة المخصصة لمتحدى الإعاقة، يتم من خلال إشارات المخ، دون أن يستخدم الشخص يديه".

وتابع: "هناك العديد من التطبيقات التى يتم العمل عليها لدمج مخ الإنسان مع الروبوت، بخلاف التطبيقات التقليدية أو التى نستخدمها مع متحدى الإعاقة، وكيفية تعامل الإنسان مع أجهزة الكمبيوتر، هذا هو مستقبل هذا الأمر".