شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 11-3-2022.. ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 11-3-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وصول عدد المشروعات التنموية بالمحافظة الإسكندرية إلى 313 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 21/2022 تبلغ 26 مليار جنيه بنسبة زيادة 44،4% عن خطة عام 20/2021، وارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، بشكل محدود وبقيمة 3 جنيهات، وذلك مع صعود أونصة الذهب اليوم إلى 1992 دولار.

التخطيط: 26 مليار جنيه استثمارات الحكومة لمحافظة الإسكندرية بزيادة 44.4%أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 21/2022، وبلغت أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 313 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 21/2022 تبلغ 26 مليار جنيه بنسبة زيادة 44،4% عن خطة عام 20/2021.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبنى على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة فى خطة العام المالى (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التى ترصد حالة التنمية الحالية فى كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهى بذلك تساهم فى أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة فى محافظته.

وزير الاتصالات: اتفاق تعاون لمنح ماجستير التكنولوجيا المالية من جامعة ماليزيةشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وجامعة العلوم الماليزية USM بشأن منح درجة الماجستير فى تخصص تحليل الأعمال ضمن مسار التكنولوجيا المالية للطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء كفاءات رقمية متخصصة وصقلها بمجموعة من المهارات المتكاملة من خلال برنامج أكاديمى وعملى مكثف بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية والشركات العالمية المتخصصة على النحو الذى يُمكنها من تنفيذ مشروعات مصر الرقمية ويعزز من قدراتها التنافسية فى سوق العمل العالمى. وزير الاتصالات: اتفاق تعاون لمنح ماجستير التكنولوجيا المالية من جامعة ماليزيةشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وجامعة العلوم الماليزية USM بشأن منح درجة الماجستير فى تخصص تحليل الأعمال ضمن مسار التكنولوجيا المالية للطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء كفاءات رقمية متخصصة وصقلها بمجموعة من المهارات المتكاملة من خلال برنامج أكاديمى وعملى مكثف بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية والشركات العالمية المتخصصة على النحو الذى يُمكنها من تنفيذ مشروعات مصر الرقمية ويعزز من قدراتها التنافسية فى سوق العمل العالمى.

وتأسست جامعة العلوم الماليزيةUSM فى عام 1969 وهى جامعة بحثية رائدة ومتعددة التخصصات. وبموجب التعاون ستقوم هيئة التدريس التابعة للجامعة بتقديم المقررات الدراسية بالبرنامج الخاص بتحليل الأعمال ضمن مسار التكنولوجيا المالية وتوجيه وإرشاد الطلاب الملتحقين بالبرنامج، إلى جانب اقتراح موضوعات لمشاريع المقررات الدراسية للطلاب والمشاركة فى تقييم المشاريع.

رئيس اقتصادية القناة: مذكرة تفاهم مع "ميرسك" قريبا لإنتاج الهيدروجين الأخضراستقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدًا من شركة A.P.Moller-Maersk -ميرسك الدنماركية- برئاسة مورتن كريستنسن نائب رئيس الشركة ومسئول مشروعات نزع الكربون، بحضور ممثلين عن صندوق مصر السيادي لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الوقود الأخضر واستخدام الميثانول والأمونيا الخضراء، حيث عقدت ورشة عمل على مدار 3 أيام لمناقشة آليات تنفيذ مثل هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية وخاصة في قطاع تموين السفن، وذلك في إطار استهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمشروعات الطاقة النظيفة في استراتيجيتها 2020/2025 والتي تعمل على تنفيذها بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27 في نوفمبر المقبل، رئيس اقتصادية القناة: مذكرة تفاهم مع "ميرسك" قريبا لإنتاج الهيدروجين الأخضراستقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدًا من شركة A.P.Moller-Maersk -ميرسك الدنماركية- برئاسة مورتن كريستنسن نائب رئيس الشركة ومسئول مشروعات نزع الكربون، بحضور ممثلين عن صندوق مصر السيادي لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الوقود الأخضر واستخدام الميثانول والأمونيا الخضراء، حيث عقدت ورشة عمل على مدار 3 أيام لمناقشة آليات تنفيذ مثل هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية وخاصة في قطاع تموين السفن، وذلك في إطار استهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمشروعات الطاقة النظيفة في استراتيجيتها 2020/2025 والتي تعمل على تنفيذها بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27 في نوفمبر المقبل،

وأكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إنتاج الوقود الأخضر هو قطاع مستهدف للمنطقة الاقتصادية سواء من خلال موانئها أو مناطقها الصناعية التابعة، مشيراً إلى تميز المنطقة الاقتصادية عن مثيلاتها في تواجد المناطق المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، والتي تضم الميناء ومنطقة لوجستية ملحقة به ومنطقة صناعية، وهو ما يعطيها الأفضلية لاستقبال هذه النوعية من المشروعات، ما يدفع الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة للاستفادة من تلك الخدمات المتكاملة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم.. ارتفاع 3 جنيهات وعيار 21 بـ880 جنيهاارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، بشكل محدود وبقيمة 3 جنيهات، وذلك مع صعود أونصة الذهب اليوم إلى 1992 دولار، في حين تتجه الأسعار للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة، وذلك قبل الإغلاق الأسبوعي لسوق المعادن الثمينة والعملات والأسهم. أسعار الذهب فى مصر اليوم.. ارتفاع 3 جنيهات وعيار 21 بـ880 جنيهاارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، بشكل محدود وبقيمة 3 جنيهات، وذلك مع صعود أونصة الذهب اليوم إلى 1992 دولار، في حين تتجه الأسعار للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة، وذلك قبل الإغلاق الأسبوعي لسوق المعادن الثمينة والعملات والأسهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر...

عيار 18 سجل 754 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 880 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1005 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 7040 جنيها