شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم.. ارتفاع 3 جنيهات وعيار 21 بـ880 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، بشكل محدود وبقيمة 3 جنيهات، وذلك مع صعود أونصة الذهب اليوم الي 1992 دولار، في حين تتجه الأسعار للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة، وذلك قبل الإغلاق الأسبوعي لسوق المعادن الثمينة والعملات والأسهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر...

عيار 18 سجل 754 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 880 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1005 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 7040 جنيها

وخلال اليومين الماضيين تراجع المعدن الأصفر الذهب بأكثر من 2%، حيث ساعد تراجع أسعار النفط على انتعاش الأصول ذات المخاطر العالية بعد الانخفاضات الحادة التي حفزتها حرب أوكرانيا، كما انخفض أيضًا البلاديوم بنحو 9% يوم الأربعاء ليقود انعكاسًا حادًا في تحركات المعادن النفيسة.

وتراجع البلاديوم، الذي تستخدمه شركات صناعة السيارات في المحولات للحد من الانبعاثات بنسبة 7.5% إلى 2940.72 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 3440.76 دولار يوم الاثنين مدفوعًا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.