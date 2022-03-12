شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف راكب زيادة فى عدد ركاب النقل البحرى بالربع الرابع عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ركاب النقل البحري بالربع الرابع من عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل عدد الركاب نحو 145.2 ألف راكب خلال تلك الفترة، مقابل 44.6 ألف راكب خلال الربع الرابع من عام 2020، بزيادة بلغت نحو 100.6 ألف راكب.

ورصدت بيانات الإحصاء، تطور عدد ركاب النقل البحري خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ العدد نحو 113.5 ألف راكب، مقابل 18.5 ألف راكب خلال الربع السابق له عام 2020، بزيادة بلغت 95 ألف راكب.

وفي الربع الثاني من عام 2021 سجل عدد ركاب النقل البحري، ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2020، حيث بلغ عدد ركاب النقل البحري نحو 53.4 ألف راكب بالربع الثاني عام 2021، بينما كانت 4.2 ألف راكب خلال الفترة المقارنة العام الماضي، بزيادة بلغت 49.2 ألف راكب.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد ركاب النقل البحري قد شهد تراجعا خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغ نحو 45.5 ألف راكب، مقابل 104 ألف راكب خلال نفس الربع من العام الماضي 2020، بتراجع بلغ 58.5 ألف راكب.

أما بالنسبة لحركة البضائع المنقولة بحرا فقد شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث سجلت 41 مليون طن بالربع الثاني من عام 2021، مقابل 39.2 مليون طن خلال نفس الربع عام 2020، بزيادة بلغت 1.8 مليون طن، بينما سجلت حركة البضائع نحو 40.6 مليون طن بالربع الأول من عام 2021، مقابل 39.2 مليون طن في الربع المناظر عام 2020.