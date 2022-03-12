شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاقتصاد الأوكرانية: تكبدنا خسائر بقيمة 119 مليار دولار بسبب هجوم روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن أوكرانيا تكبدت خسائر بقيمة 119 مليار دولار بسبب الهجوم الروسي، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

قال وزير الداخلية التشيكى فيت راكوشان أمس /الخميس/ إن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا البلاد حتى الآن يقارب مائتى ألف لاجئ.

وذكر راكوشان - حسبما أورد راديو (براغ) الدولي - أن السلطات أصدرت حتى الآن 108 ألف تأشيرة لأسباب إنسانية مدتها عام، مضيفا أن حوالي 80 بالمئة من اللاجئين الذين وصلوا البلاد هم من النساء والأطفال.

وكانت التشيك أعلنت عن حزمة من الإجراءات للتيسير على اللاجئين الاوكرانيين منها تمديد مهلة التسجيل من 3 أيام إلى 30 يوما، بالإضافة لتمرير قانون يسمح لهم بالعمل في البلاد دون الحاجة للحصول على تصريح عمل.

يذكرأن، قال المستشار الاقتصادى للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أوليكسي أوستينكو، إن أوكرانيا خسرت ممتلكات بقيمة 100 مليار دولار جراء القصف الروسى، وذلك وفقًا لتقديرات متدنية للغاية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.