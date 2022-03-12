شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 11-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ الدينار الكويتى على مستوى اسعاره اليوم الجمعة 11-3-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 49.55 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.40 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.48 جنيه للشراء، و51.94 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.48 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.55 جنيه للشراء.

51.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.55 جنيه للشراء.

51.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.74 جنيه للشراء.

51.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.40 جنيه للشراء.

51.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

47.82 جنيه للشراء.

51.91 جنيه للبيع.