شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بدعم استمرار المخاوف من تعطل إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية، لكنها تتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية لها منذ نوفمبر بعد أسبوع آخر حافل بالتقلبات.

وزادت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، لكنها تراجعت قليلا هذا الأسبوع على أمل أن تعمل بعض الدول المنتجة على زيادة المعروض.

لكن المخاوف بشأن تصعيد الحظر على النفط الروسي استمرت وصارت محط تركيز من جديد اليوم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.86 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 112.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.71 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 108.73 دولار للبرميل.

وخام برنت في طريقه لهبوط أسبوعي بنسبة 5.4 بالمئة بعد أن بلغ 139.13 دولار يوم الاثنين.

ويتجه الخام الأمريكي لانخفاض أسبوعي 6.2 بالمئة بعد أن لامس مستوى مرتفعا عند 130.50 دولار يوم الاثنين. وكانت آخر مرة يشهد فيها العقدان مثل تلك المستويات في 2008.