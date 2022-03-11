تراجع في أسعار الذهب اليوم بمصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، حيث انخفض سعر الجرام جنيهين، وذلك متحولا من ارتفاع الأسعار أمس.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي تأثراً بسعر المعدن عالمياً والذي صعد بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل هبوط كبير خلال تعاملات أمس بسبب تراجع الأسعار العالمية.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم الجمعة:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 585 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 752 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 878 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 104 جنيهات للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 7024 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وبنهاية تعاملات أمس الخميس، في البورصة العالمية، استقر الذهب بالقرب من مستوى 2000 دولار للأوقية بعد تقلبات كبيرة على مدار الجلستين الماضيتين، حيث كان جاذبيته كملاذ آمن مدعومًا بعدم إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال تعاملات أمس، صعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% ليصل إلى نحو 1997 دولار للأوقية الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.