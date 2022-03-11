شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد البريطاني سجل انتعاشا قويا في يناير والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.