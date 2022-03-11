شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في ألمانيا يتجاوز 5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت القفزة الجديدة في أسعار الطاقة إلى تجاوز التضخم في ألمانيا مجددا 5% خلال شباط/فبراير الماضي.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الجمعة مؤكدا بيانات أولية أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 5.1% على أساس سنوي. وبلغ معدل التضخم السنوي في يناير الماضي 9ر4%، و 3ر5% في كانون الأول/ديسمبر .2021 ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.9 % في فبراير.

وقال رئيس المكتب، جيورج تيل: "آثار هجوم روسيا على أوكرانيا تطغى بشكل متزايد على الآثار المرتبطة بالجائحة"، مشيرا إلى أن الزيادات الحالية في الأسعار، وخاصة بالنسبة لمنتجات الزيوت المعدنية، لم تنعكس بعد في نتائج شباط/فبراير.

وأدى هجوم روسيا على أوكرانيا إلى زيادة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد الآن أن يصل معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة إلى 7%. ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو.

وبحسب البيانات، ارتفعت تكلفة الوقود الشهر الماضي بنسبة 25.8% على أساس سنوي، وزيت التدفئة بنسبة 52.6% والغاز الطبيعي بنسبة 35.% والكهرباء بنسبة 13%. وكان للزيادة في ضريبة ثاني أكسيد الكربون في بداية العام من 25 يورو إلى 30 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون تأثير أيضا. وفي حال استثناء الطاقة، كان معدل التضخم سيصل إلى 3.3% الشهر الماضي.