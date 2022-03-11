أشهر أكلة شعبية في مصر.. «الكشري» لم ينجو من موجة ارتفاع الأسعار

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بارتفاع سعر إحدى أبرز الأكلات الشعبية في مصر، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمنتجات.

وبحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24"، فقد ارتفعت أسعار الكشري تزامناً مع ارتفاع أسعار مكوناته، مثل الأرز والمعكرونة والعدس والحمص والزيت وبعض المكونات الأخرى بنسب متفاوتة، وهو ما أثر بشكل كبير في المواطنين الذين يلجأون للكشري باعتباره وجبة شعبية رخيصة السعر ومفيدة ومتوفرة بكثرة، فلا تخلو شوارع القاهرة من مطعم كشري أو أكثر.

وأوضح الموقع أن سعر طبق الكشري ارتفع بمقدار يتراوح بين 2 و4 جنيهات للطبق الواحد، كما ارتفع سعر طاجن المعكرونة بزيادة تراوحت بين 4 و6 جنيهات تقريبا للطبق الواحد.

وأشار إلى أن سعر طبق الكشري قد ارتفع في أحد مطاعم منطقة الدقي بمتوسط 3 جنيهات، إذ ارتفع سعر الحجم الصغير من 8 إلى 10 جنيهات، وارتفع حجم الطبق الوسط من 10 إلى 12 جنيهات، وارتفع سعر الطبق كبير الحجم من 12 إلى 13 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار الطواجن التي تعد المكرونة المكون الأساسي فيها، وارتفع سعر طاجن الفراخ من 20 إلى 24 جنيهًا، وسعر طاجن اللحم من 18 إلى 22 جنيهًا.

وأشار الموقع إلى أنه في منطقة العباسية، ارتفع سعر الكشري حجم الصغير من 7 إلى 10 جنيهات، واللوكس من 8 إلى 12 جنيهًا، وارتفع السوبر من 10 إلى 15 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار الطواجن من 17 إلى 20 جنيهًا، واللحم ارتفع من 15 إلى 18 جنيهًا، والكبدة من 15 إلى 18 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار أكثرية المواد الغذائية الداخلة في تكوين طبق الكشري، حيث رصدها الموقع أسعارها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجاءت أسعارها كالتالي:

سعر كيلو الحمص 30 جنيهًا

كيلو العدس الأصفر يتراوح بين 20 و24 جنيهًا

كيلو الأرز يتراوح بين 10: 14 جنيهًا

المكرونة من 4 إلى 6 جنيهات

البصل الأبيض 3.75 جنيه

‏‎البصل الأحمر بـ4 جنيهات

الطماطم بسعر 5.5 جنيه