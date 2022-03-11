شكرا لقرائتكم خبر عن 11.1 % ارتفاعا في الإنتاج الصناعي المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في شهر يناير الماضي بالمملكة بنسبة 11.1 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يُعد ارتفاع يناير هو التاسع على التوالي منذ مايو الماضي، وثالث أعلى ارتفاع خلال الثلاث السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز، موضحة أن الاتجاه التصاعدي للإنتاج بدأ في الأشهر التالية لمايو 2021، بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عام 2019 و2020؛ متأثرة بآثار الوباء العالمي.

وبحسب التقرير الشهري لـ«الإحصاء»، قاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي بالمملكة خلال شهر يناير الماضي، نظرا لأهميتها النسبية في المؤشر، موضحة أنه سجل نموا بنسبة 11.4 % على أساس سنوي، حيث رفعت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

وارتفع نشاط الصناعة التحويلية كذلك بنسبة 9.7 %، متعافيا من تأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، كما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 15.7 %.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بالمملكة بنسبة 0.6 % في يناير، مقارنة مع شهر ديسمبر الذي سبقه، بدعم من ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعا بنسبة 1.2 %.

وكان معدل النمو السنوي للرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالمملكة قد سجل نحو 11.2 % خلال شهر ديسمبر 2021، على أساس سنوي، وكان ثاني أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة تقريبا.

وبحسب بيانات «الإحصاء السعودية»، فإنه بالمقارنة على أساس شهري ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في ديسمبر 2021 بنسبة 0.8 %، موضحة أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع بنسبة 1.1 %، حيث ارتفع إنتاج المملكة للنفط خلال شهر ديسمبر ليصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بـ9.9 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر 2021.

كما ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.1 % متأثرا بالزيادة في أعداد المصانع المنتجة خلال الشهر، حيث أشار التقرير الشهري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، لبدء مرحلة الإنتاج الفعلي في 78 مصنعا خلال شهر ديسمبر 2021.

فيما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز خلال ديسمبر 2021 بنسبة 9.7 %، ورغم ذلك لم يكن له تأثير ملحوظ في مؤشر الإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.

وبلغ معدل النمو السنوي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة في نوفمبر الماضي 10.3 %، وفقا لبيانات «الإحصاء»، إذ ارتفعت قطاعات التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.4 %، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، ونما قطاع الصناعة التحويلية 9.7 %، وسجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز نموا نسبته 11.9 %.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي، من خلال مسح عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة المستهدفة.